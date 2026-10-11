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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 729 подписчиков

Когда закончится СВО?

Когда закончится СВО?

Наверное, это будет самый массовый вопрос ко мне от подписчиков, пока СВО не закончится. Дело тут в нескольких моментах: окончание СВО совсем не означает окончания войны.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анатолий Рябенко
Анатолий Рябенко

СВО никогда не кончится. Это долгий процесс будет тянуться пока вся бандеровская сволота не вымрет и не исчезнет в нескольких поколениях. Русофобия это национальный признак ненависти к человечеству выращенный западноевропейской элитой в погоне за чужим богатством с вечными походами на Восток.

Профиль пользователя Вадим Кузнецов
Вадим Кузнецовизменено

Не могу полностью согласиться с автором статьи. Германия в начале 20-го века была разнообразной страной, состоящей из очень разных "кусочков". И в ней традиционно были сильны левые настроения. Гитлеровцы (то-есть нацисты) справились с этой ситуацией, и первые концлагеря в Германии были построены как раз для тех, кому нацисты не очень нравились. Этих людей либо сломали, либо уничтожили, либо изгнали из страны.
А реабилитации И.Попова я не жду. Хотя бы потому, что ни о какой реабилитации В.Квачкова, осужденного по откровенно клоунским обвинениям, речи не идет.