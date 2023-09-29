Кроссоверы Jaecoo J7 начали продавать в России по цене от 3,3 млн рублей

Компания Jaecoo вышла на российский рынок со своей первой моделью - кроссовером J7. Новинка появилась у российских дилеров по цене от 3,3 млн до 3,7 млн рублей в зависимости от комплектации, сообщила пресс-служба китайкой марки.
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