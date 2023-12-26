Житель Сахалина получил 15 лет колонии за госизмену

Скриншот видео Жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии