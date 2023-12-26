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Житель Сахалина получил 15 лет колонии за госизмену

Житель Сахалина получил 15 лет колонии за госизмену

Скриншот видео Жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

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