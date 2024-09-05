Компания Prodrive показала развозной грузовичок Evolv[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Английская компания Prodrive известна прежде всего раллийными автомобилями собственной подготовки (хотя есть и другие проекты).
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