МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, ка...Польша хочет прид...
  • Сергей Дмитриев
    Не пора ли стряхнуть пыль с проекта возвращения в Крым евреев из Израиля, уехавших туда от известного Майдана в Киеве...Илон Маск породни...
  • Сергей Гришин
    А надо ли нам открывать границу? Пусть вволю изопьют водицы из колодца куда знатно плюнули!«Финны буквально ...

В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа. Нового президента ждут страшные обвинения

В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа. Нового президента ждут страшные обвинения

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа© AP Photo / Gerald Herbert 512 прочтений Сегодня Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Киев, чтобы неминуемое падение Украины испортило будущее президентство Трампа, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх