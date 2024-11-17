В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа. Нового президента ждут страшные обвинения

Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа© AP Photo / Gerald Herbert 512 прочтений Сегодня Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Киев, чтобы неминуемое падение Украины испортило будущее президентство Трампа, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran.