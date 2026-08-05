Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Глава ОКР отметил, что без России мировой спорт был бы неполноценным – на ЧЕ по водным видам спорта в Париже наши уже завоевали 12 медалей!

Глава ОКР отметил, что без России мировой спорт был бы неполноценным – на ЧЕ по водным видам спорта в Париже наши уже завоевали 12 медалей!

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о выступлении отечественных синхронисток на чемпионате Европы в Париже: «Поздравляю нашу команду по синхронному плаванию с блестящим выступлением на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии