Глава ОКР отметил, что без России мировой спорт был бы неполноценным – на ЧЕ по водным видам спорта в Париже наши уже завоевали 12 медалей!

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о выступлении отечественных синхронисток на чемпионате Европы в Париже: «Поздравляю нашу команду по синхронному плаванию с блестящим выступлением на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.