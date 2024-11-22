Тарасова довела до слез Валю Карнавал: “Если бы я судила только Никиту, я бы поставила на десятку больше”

Очередной всплеск эмоций произошел в проекте “Ледниковый период”, где Валя Карнавал решила испытать свои силы в качестве участницы и стала звездой номера “Уэнсдей” в образе одной из узнаваемых героинь сериала Тима Бертона.
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