Заработать на СВО, не побывав там и дня: мошенники записывают «мертвые души» и получают деньги – военком с женой «постарался» Ольга БезродняяВ Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции обнаружили мошенническую схему в одном из военкоматов, связанного с выводом бюджетных средств.