Кулич раздора: депутат Милонов посоветовал Киркорову печь пасхальный хлеб с детьми

«Если бы Филипп Киркоров выставил кулич, который он сделал бы, предположим, сам или его близкие, пускай он был бы не идеально ровный, но сделан своими руками, то вот это имело бы гораздо более милый и добрый эффект, чем вот это все, что там с золотом», — прокомментирровал депутат «aif.