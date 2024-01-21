Отечественный софт подорожал на 10-20%. Минцифры займется контролем за ценами

Эксперты ожидают дальнейшего подорожания программного обеспечения в 2024 году и подчеркивают, что стоимость разработки и внедрения софта увеличиваетсяКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на центр компетенций по IT-инфраструктуре компании «Крок», в 2023 году средние цены на российское программное обеспечение в корпоративном сегменте выросли на 10-20%.
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