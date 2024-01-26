Полянский назвал уничтожение Ил-76 преднамеренным преступлением Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал уничтожение самолета Ил-76, который на текущей неделе потерпел крушение на территории Белгородской области, преднамеренным преступлением Украины.
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