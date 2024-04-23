Превентивную эвакуацию объявили в трех населенных пунктах Тюменской области

Информационный центр правительства Тюменской области в своем Telegram-канале заявил, что в трех населенных пунктах Заводоуковского округа Тюменской области объявлена превентивная эвакуация из-за паводка .
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