В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр

Роскомнадзор выступил за доработку законопроекта о регулировании компьютерных игр. Об этом заявил руководитель ведомства Андрей Липов на круглом столе о правовом регулировании видеоигровой индустрии и внутриигрового контента.
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