Как сделать презентацию на телефоне. 8 лучших приложений на Android и iPhone

Обзор лучших программ для создания презентаций на Android и iPhone, которые выручат вас, если нет доступа к компьютеруПрезентации как способ изложения информации появились не вчера, но остаются одним из самых популярных и наглядных способов ознакомления с научной или студенческой работой, маркетинговым продуктом, научным открытием и т.