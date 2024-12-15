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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джунтоли о Зиркзе в «Юве»: «Очень хороший игрок, но у него контракт с «МЮ». Мы ждем Милика и сосредоточены на других вещах»

«Зиркзе в январе? Мы ждем [Аркадиуша] Милика. Могу только сказать, что Зиркзе – очень хороший игрок, но у него контракт с «Манчестер Юнайтед».

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