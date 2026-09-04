Депутаты Думы Иркутска контролируют ремонт спортплощадок и дворов по обращениям жителей

ИРКУТСК, 4 сентября, ФедералПресс. В избирательных округах № 4 и № 31 депутатов Евгения Савченко и Оксаны Жучковой продолжается благоустройство территорий – работы ведутся по обращениям местных жителей и затрагивают спортивные объекты и дворовые пространства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым