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Депутаты Думы Иркутска контролируют ремонт спортплощадок и дворов по обращениям жителей

Депутаты Думы Иркутска контролируют ремонт спортплощадок и дворов по обращениям жителей

ИРКУТСК, 4 сентября, ФедералПресс. В избирательных округах № 4 и № 31 депутатов Евгения Савченко и Оксаны Жучковой продолжается благоустройство территорий – работы ведутся по обращениям местных жителей и затрагивают спортивные объекты и дворовые пространства.

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