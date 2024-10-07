Директор Росгвардии поздравил сотрудников СОБР с профессиональным праздником

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) с профессиональным праздником, который отмечается 8 октября.
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