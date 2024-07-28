Губернатор рассказал о последствиях пожара на нефтебазе в Курской области

В результате атаки украинских беспилотников по нефтебазе в Курском районе возник пожар, в результате которого загорелись три резервуара с топливом, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram.
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