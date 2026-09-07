Полковник Ходаренок спрогнозировал апокалипсис в украинских городах этой зимой

© Valentyn Ogirenko/Reuters Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили Владимиру Зеленскому в Киеве, что Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до зимы.
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