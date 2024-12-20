Интересная жизнь с Vera Star Казалось, что дно давно уже пробито, но снизу опять постучали. Когда на ТНТ анонсировали выход ремейка «Бриллиантовой руки», в сети сразу же начались бурные обсуждения.
Кобель надутый! Куда смотрит Минкульт?: Киркоров снова пробил дно, снявшись в роли Раисы в ремейке "Любовь и голуби"
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Сергей Кириллов
Вопрос-то правильный, да только вот кому его задавать? Путину-то уже поздно...
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2 час.
Елена Верия
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Быть *критиком* очень удобная позиция...Всегда всё можно раскритиковать , обкакать ...Подразумевается при этом , что сам критик умный и все понимает...Можно раскритиковать квадрат за то , что он не круглый ! А круг - за то , что в нем мало углов ! Можно мёд раскритиковать за его *липкость*...Ведь если на мёд сесть попой - к меду прилипнешь ! Интересно , что башню Эйфеля в Париже тоже сначала все критиковали за то , что слишком ребристая некрасивая ! В теперь ее считают совершенством ! Критикуют всё те , кто сам ничего полезного сделать и построить не способен.
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