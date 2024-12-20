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Кобель надутый! Куда смотрит Минкульт?: Киркоров снова пробил дно, снявшись в роли Раисы в ремейке "Любовь и голуби"

Кобель надутый! Куда смотрит Минкульт?: Киркоров снова пробил дно, снявшись в роли Раисы в ремейке "Любовь и голуби"

Интересная жизнь с Vera Star Казалось, что дно давно уже пробито, но снизу опять постучали. Когда на ТНТ анонсировали выход ремейка «Бриллиантовой руки», в сети сразу же начались бурные обсуждения.

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Комментарии
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Сергей Кириллов
Вопрос-то правильный, да только вот кому его задавать? Путину-то уже поздно...
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2 час.
Елена Верия
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Быть *критиком*  очень  удобная  позиция...Всегда  всё  можно  раскритиковать , обкакать ...Подразумевается  при  этом  ,  что  сам  критик  умный и  все  понимает...Можно  раскритиковать  квадрат  за  то  ,  что  он  не  круглый  !  А  круг  -  за  то  ,  что  в  нем  мало  углов ! Можно  мёд  раскритиковать  за  его  *липкость*...Ведь  если  на  мёд  сесть  попой  -  к  меду  прилипнешь !  Интересно  ,  что  башню  Эйфеля  в  Париже  тоже  сначала  все  критиковали за  то  ,  что  слишком  ребристая  некрасивая  !  В  теперь  ее  считают  совершенством  ! Критикуют  всё  те  ,  кто  сам  ничего  полезного  сделать  и  построить  не  способен.
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17 мин.

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