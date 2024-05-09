 В Сочи появился 19-метровый мурал рядом с городским мемориалом павшим воинам

В Сочи появился 19-метровый мурал рядом с городским мемориалом павшим воинамВ Завокзальном микрорайоне Сочи на стене дома на улице Севастопольской появился мурал с изображением советского воина с ребенком на руках.
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