Покровское направление. Ещё два турецких бронеавтомобиля BMC Kirpi пополнили коллекцию трофеев.
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Покровское направление. Ещё два турецких бронеавтомобиля BMC Kirpi пополнили коллекцию трофеев.
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