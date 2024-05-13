Наши внуки будут гулять по лесосадам в Сочи В ауле Большой Кичмай планируется возродить традицию выращивать плодовые деревья в лесу.
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Наши внуки будут гулять по лесосадам в Сочи В ауле Большой Кичмай планируется возродить традицию выращивать плодовые деревья в лесу.