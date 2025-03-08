«В праздник дарим улыбки»: В Казани сотрудники ГАИ вручили женщинам-водителям цветы

Сегодня в Казани в Международный женский день сотрудники городской Госавтоинспекции вместе с ГБУ «Безопасность дорожного движения» и общественной организацией «Союз отцов Республики Татарстан» подарили цветы женщинам-водителям.
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