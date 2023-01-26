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«Атлетико» интересен Ферран – его могут купить, если Карраско уйдет в «Барсу». Стартовая цена вингера – 45 млн евро

«Атлетико» интересен вингер «Барселоны» Ферран Торрес. По данным Diario Sport, несмотря на нестабильную игру Торреса в составе каталонцев, многие европейские клубы проявляют к нему интерес.

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