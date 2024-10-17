В России назвали причину возможного отказа в пенсии по старости

Экономист Людмила Иванова-Швец назвала причину возможного отказа в назначении пенсии по старости — по ее словам, отказать могут россиянам со стажем работы менее 15 лет или с пенсионным коэффициентом ниже 28,2.
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