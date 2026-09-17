Более 14 тысяч жителей Камчатки проголосовали досрочно

Более 14 тысяч жителей Камчатского края приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы и краевого Законодательного собрания, сообщили в региональном избиркоме.
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