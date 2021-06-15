Комсомольская правда

103 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

К 2031 году хакеры-вымогатели будут обходиться в 40 раз дороже полета на Марс

К 2031 году хакеры-вымогатели будут обходиться в 40 раз дороже полета на Марс

Ущерб от действий хакеров-вымогателей растет год от года. Эксперты аналитической компании Cybersecurity Ventures подсчитали, что к 2031 году ежегодные убытки мировой экономики от действий преступников могут вырасти до 265 миллиардов долларов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх