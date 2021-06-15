К 2031 году хакеры-вымогатели будут обходиться в 40 раз дороже полета на Марс

Ущерб от действий хакеров-вымогателей растет год от года. Эксперты аналитической компании Cybersecurity Ventures подсчитали, что к 2031 году ежегодные убытки мировой экономики от действий преступников могут вырасти до 265 миллиардов долларов.
Ущерб от действий хакеров-вымогателей растет год от года. Эксперты аналитической компании Cybersecurity Ventures подсчитали, что к 2031 году ежегодные убытки мировой экономики от действий преступников могут вырасти до 265 миллиардов долларов.
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