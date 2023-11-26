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РБК: военная прокуратура РФ нашла признаки мошенничества в "Безопасном городе"

РБК: военная прокуратура РФ нашла признаки мошенничества в "Безопасном городе"

Главная военная прокуратура России обнаружила признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские работы для системы "Безопасный город", головным исполнителем которых является Национальный центр информатизации (НЦИ) "Ростеха".

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