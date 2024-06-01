Синоптик рассказал, когда начнется спад воды в Оби возле Барнаула

В Затоне продолжает действовать режим повышенной готовности, ситуация находится на контроле Ситуация с уровнем воды в реке Оби в районе Барнаула стабилизировалась и продержится еще два-три дня, а затем начнется плавный спад.
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