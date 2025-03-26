Пропавшего юношу с татуировкой «Живой» ищут в Иркутской области

Полиция ведет поиски пропавшего 16-летнего юношу Андрея Петрова. Он из Тайшета. Как рассказала мать пропавшего, он ушел из дома ночью 21 марта и предположительно мог направиться в сторону города Иркутска.
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