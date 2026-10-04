Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отказывается посещать территории, подвергшиеся ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ), ссылаясь на невозможность проверить факты нарушений международного права в отношении российских граждан, сообщил 4 октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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