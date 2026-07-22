Reuters: Киргизия построит мини-нефтезавод на фоне проблем РФ с топливом

Киргизия договорилась о строительстве мини-НПЗ на юге страны стоимостью $25 млн, сообщает Reuters. По данным агентства, проект должен увеличить внутреннее производство топлива и снизить зависимость от импорта на фоне сокращения поставок из России.
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