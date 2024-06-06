Hongqi в России: новые модели и выход в люкс-сегмент

Hongqi в России: новые модели, броневик и выход в люкс-сегментОдним из участников Петербургского международного экономического форума стала компания Hongqi, которая не только показала свои машины на двух стендах, но и предоставила 200 автомобилей для транспортного обеспечения мероприятия.
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