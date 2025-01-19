Салах и компания решат все вопросы на общем этапе, Ямаль разыграется в Португалии. Экспресс на Лигу чемпионов

А Симеоне с Алонсо засушат.Вот она и вернулась! Исторический, седьмой тур общего этапа Лиги чемпионов встретит нас в конце января, ждем? На главные матчи дня Sport24 собрал экспресс с хорошим коэффициентом.
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