Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    так отдайте украм печатный станок и головной боли не будет.....Чак Шумер: Сенат ...
  • Иванов
    Зря изъяли. Надо было помочь переправить в Гейропу, чтобы европейцы подохли от этого героина.В Москве изъяли 6...
  • Misha Glusch
    павел, не надо!Чехия и Болгария ...

Bloomberg: Танкеры с СПГ отказываются от маршрутов через Красное море

Bloomberg: Танкеры с СПГ отказываются от маршрутов через Красное море

Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) меняют пути своего следования и избегают маршрутов, пролегающих через Красное море, из-за атак хуситов из Йемена, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх