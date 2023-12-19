Bloomberg: Танкеры с СПГ отказываются от маршрутов через Красное море

Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) меняют пути своего следования и избегают маршрутов, пролегающих через Красное море, из-за атак хуситов из Йемена, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
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