Глава Гагаузии уверена в преодолении санкций США. Она отметила, что ее включение в санкционный список было ожидаемым решением, которое является результатом действий президента Молдовы Майи Санду и ее кураторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии