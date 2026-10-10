Pentagon Unveils $350 Million In Quantum Computing Initiatives Authored by Timothy Frudd via The Epoch Times, The Department of War announced $350 million in quantum computing initiatives on Oct.
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