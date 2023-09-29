Доктор Малышева сообщила о заболеваниях, из-за которых меняется положение тела

Терапевт и ведущая телевизионных передач Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов во время эфира программы «Жить здорово!» на Первом канале обозначили позу, которая указывает на опасный приступ панкреатита.
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