Грузинские политики выступают за отмену виз с Россией

Улена

Конечно они заинтересованы в развитии отношений с Россией, от которой все только добро и пользу получают. А вот нам какая выгода? Будем их спонсировать и прыгать от восторга только из-за того, что они пообещали отвернуться от США? Появится очередной недоброжелатель, и нас снова предадут, забыв про все добро