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Грузинские политики выступают за отмену виз с Россией

Грузинские политики выступают за отмену виз с Россией

События в Грузии, похоже, чем дальше, тем сильнее выходят из-под контроля ответственных чиновников из Вашингтонского обкома.

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Комментарии
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Улена
Конечно они заинтересованы в развитии отношений с Россией, от которой все только добро и пользу получают. А вот нам какая выгода? Будем их спонсировать и прыгать от восторга только из-за того, что они пообещали отвернуться от США? Появится очередной недоброжелатель, и нас снова предадут, забыв про все добро
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