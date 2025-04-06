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Владимир Путин поручил «открыть Арктику для туристов»

Владимир Путин поручил «открыть Арктику для туристов»

Туристы готовы исследовать красоты Белого моря, но в первую очередь стремятся к теплу и удобствам. Владимир Путин поручил инициировать развитие туризма в Арктике, акцентировав внимание на необходимости создания туристической инфраструктуры на Белом море.

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Комментарии
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Андрей
А мне больше Черное море по вкусу! И ехать к Белому морю, на север... Ну если только в Карелию, на рыбалку!
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9 час.
НК
Наталья Конева
Сейчас и арктику загадят... бедные северные медведи!! Выгонит их оттуда &quot;венец творения&quot;!...
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9 час.
Александр Батт
Туризм дело хорошее.
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6 час.
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