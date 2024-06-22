Рассказываем, почему фанатов Цоя не пускают на могилу музыканта в Петербурге.Фанаты группы «Кино», собравшиеся накануне вечером на кладбище, чтобы отметить день рождения Виктора Цоя, столкнулись с неожиданным препятствием.
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