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Почему фанатов Цоя не пускают на могилу музыканта в Петербурге

Почему фанатов Цоя не пускают на могилу музыканта в Петербурге

Рассказываем, почему фанатов Цоя не пускают на могилу музыканта в Петербурге.Фанаты группы «Кино», собравшиеся накануне вечером на кладбище, чтобы отметить день рождения Виктора Цоя, столкнулись с неожиданным препятствием.

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