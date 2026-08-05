Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования хулиганских действий, в том числе в отношении ребенка, в Московской области

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования хулиганских действий, в том числе в отношении ребенка, в Московской области

В социальных медиа сообщается, что в январе текущего года в городе Балашихе мужчина ворвался в квартиру к семье и избил молодого человека, а затем распылил перцовый баллончик в сторону супруги потерпевшего и годовалого ребёнка, который получил ожоги лица и тела; родители также получили травмы.

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