В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования хулиганских действий, в том числе в отношении ребенка, в Московской области

В социальных медиа сообщается, что в январе текущего года в городе Балашихе мужчина ворвался в квартиру к семье и избил молодого человека, а затем распылил перцовый баллончик в сторону супруги потерпевшего и годовалого ребёнка, который получил ожоги лица и тела; родители также получили травмы.