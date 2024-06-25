Беспилотник коалиции опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ в Сирии

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) возглавляемой США международной антитеррористической коалиции допустил опасное сближение с самолетом Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном пространстве Сирии, сообщил во вторник, 25 июня, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов в ходе брифинга.