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Дипломат Келин: обещанное Британией дальнобойное оружие Украине является угрозой для России

Дипломат Келин: обещанное Британией дальнобойное оружие Украине является угрозой для России

Лондон намерен предоставить украинской армии оружие дальнего радиуса действия, которое будет являться угрозой для безопасности России.

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