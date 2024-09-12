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Личный блог инженера Павла Самуты

4 подписчика

Мое детство с конструктором: путь к предложениям для бизнеса

Мое детство с конструктором: путь к предложениям для бизнеса

Каждый момент нашей жизни представляет собой неизбежные вызовы и возможности. Мы живем в эпохе, когда стартапы появляются так же быстро, как грибы после дождя, однако настоящим маркером успеха является не размер этих компаний, а их способность к развитию, адаптации и преодолению сложностей.

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