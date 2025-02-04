Противник покидает село Дачное на Кураховском направлении В данный момент боестолкновения ведутся на северо-западе села, ближе к его окраинам.
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Противник покидает село Дачное на Кураховском направлении В данный момент боестолкновения ведутся на северо-западе села, ближе к его окраинам.