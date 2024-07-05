В Москве открывается выставка работ участников конкурса "Наследие моего района"

В Москве открылись три выставки работ участников конкурса детского рисунка "Наследие моего района". Две из них уже доступны для посещения на Рождественском бульваре и в парке "Фили", третья будет открыта в Храме Христа Спасителя.
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