Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Флери впервые сыграл против «Вегаса» и одержал победу, отразив 30 бросков из 31

Вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери впервые в карьере в НХЛ сыграл против «Вегаса» (2:1).  В матче, состоявшемся в Лас-Вегасе, он одержал победу, отразив 30 бросков по своим воротам из 31.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх