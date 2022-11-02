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РПЦ выступила против возвращения уголовных наказаний за содомию

РПЦ выступила против возвращения уголовных наказаний за содомию

Русская православная церковь выступает против уголовных наказаний за содомию. Об этом сказано в заявлении председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, передают РИА Новости.

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